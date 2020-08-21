21.08.2020 (18:30)

Юнармейцы Волгоградской области приняли участие в специальных учениях по военно-политической работе

С 19 по 20 августа на полигоне Капустин Яр Астраханской области в рамках спецучений по военно-политической работе прошла специальная тренировка по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении. На полигоне разбили полевой Дом Юнармии. Интерактивные площадки для него подготовили юнармейцы Волгоградской области. Делегацию возглавил Начальник регионального штаба Денис Харитонов.

По направлению военно-прикладной подготовки в движении «Юнармия» Волгоградскую область представили юнармейцы команды «Ветер» Ленинского района. Юные патриоты поделились с военнослужащими опытом участия в военно-патриотических играх и соревнованиях. В частности, рассказали о финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в которой ежегодно задействовано более 800 юнармейцев из 78 регионов России. Напомним, команда «Ветер» представляла регион в финале на протяжении нескольких лет, в 2018 году ребята заняли первое место, а в 2019 году – второе.

По направлению поисковой работы члены юнармейского поискового отряда «Курган» Светлоярского района Волгоградской области подготовили для участников учений интерактивную площадку. Была организована выставка найденных артефактов, а также юнармейцы рассказали о поисковых работах на территории Волгоградской области. Участники юнармейского поискового отряда привезли на выставку более 80 экспонатов, среди которых найденные в экспедициях стеклянные и алюминиевые фляжки, личные вещи солдат: зеркальце, бритва, смертные медальоны, ложки, каски, котелки, фрагменты газет.

Отметим, специальные учения по военно-политической работе прошли в Астраханской области под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова, первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерала-майора Алексея Цыганкова, командующего войсками Южного Федерального округа генерала армии Александра Дворникова. Учения проводились с целью оценки практических действий подразделений материально-технического обеспечения Военно-воздушных сил, органов военно-политической работы на полигонах округа и военной полиции.

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