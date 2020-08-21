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21.08.2020 (18:08)

Участники международного этапа конкурса «Чистое небо» выполнили пристрелку новейших АК-12

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Зенитчики привели стрелковое оружие к бою в рамках подготовки к соревнованиям расчетов противовоздушной обороны «Чистое небо» Армейских международных игр-2020. Во время занятий на полигоне Ейский участники состязаний выполнили пристрелку АК-12.

Для правильной пристрелки оружия стрельба ведётся в несколько сессий. После каждой сессии группа тренеров выдвигается к мишеням, чтобы оценить количество попаданий и траекторию отклонения пуль для дальнейшей корректировки огня или прицельных устройств.

Также участники конкурса провели тренировку на единой полосе типа «Атака», преодолев препятствия такие как лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница, после чего выполнили стрельбы из АК-12.

Конкурс «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года на территории полигона учебного центра войск противовоздушной обороны в Ейске.

В конкурсе участвуют команды из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи, Вьетнама.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Чистое небо
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