21.08.2020 (17:55)

В Калининградской области состоится церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2020»

В воскресенье на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоится торжественная церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2020».

В церемонии открытия примут участие представители командования Военно-Морского Флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы. В рамках официальной части состоится торжественное представление команд участников, подъем флага международных игр и жеребьёвка участников конкурса. В программе открытия – показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и вокально-инструментальной группы «Черные береты».

Для гостей мероприятия будет развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. На специальных стендах будут представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составит порядка 10 километров, 600 метров из которой пройдут по воде. В состязаниях военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.

При подготовке к проведению международного конкурса спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники конкурса находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий из состава команд прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Участники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников конкурса с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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