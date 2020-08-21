21.08.2020 (17:44)

Почти весь медицинский персонал Псковского соединения ВДВ, задействованный в обеспечении международного конкурса «Десантный взвод», имеет боевой опыт

Более 95 процентов медицинского персонала Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, задействованного для обеспечения международного этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», имеют опыт работы в боевых условиях.

На двух полигонах соединения, в местах проведения соревнований десантники развернули мобильные полевые медицинские пункты неотложной помощи, в составе современных автоперевязочных АП-2, четырех реанимационных бригад, а также развернуты санитарные посты в местах компактного размещения участников конкурса и досмотра зрителей.

В целях недопущения распространения различных инфекций с участниками соревнований ежедневно проводится трехразовая термометрия, а также проводятся все положенные противоэпидемические мероприятия.

Все участники и администрация конкурса обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Мобильные медицинские пункты оснащены современным реанимационным оборудованием, позволяющим проводить операции в полевых условиях, своевременно оказывать неотложную медицинскую помощь на месте.

«Обеспечение такого рода международных соревнований, в нынешних условиях –– дело чрезвычайно ответственное и напряжённое. Несмотря на то, что прибывшие команды являются профессионалами в своём деле, акклиматизация и большие физические нагрузки могут негативно влиять на самочувствие участников, но весь медперсонал соединения всегда готов оказать неотложную помощь», –– рассказал начальник медицинской службы соединения гвардии майор Владимир Балашов.

Кроме того, он отметил, что более 95 процентов медицинского персонала, привлекающегося для медицинского обеспечения конкурса «Десантный взвод», имеет опыт участия в акциях по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в различных регионах страны и мира.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице