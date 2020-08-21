21.08.2020 (17:39)

На полигоне Капустин Яр выполнен комплекс лечебно-эвакуационных мероприятий при работе в очаге особо опасной инфекции

На полигоне Капустин Яр практически выполнен комплекс лечебно-эвакуационных мероприятий при работе в очаге особо опасной инфекции.

Отработаны действия личного состава медицинской роты бригады, отдельного медицинского батальона дивизии при оказании медицинской помощи раненым и больным с подозрением на особо опасную инфекцию.

Также для оказания медицинской помощи раненым развернут медицинский отряд специального назначения военно-клинического госпиталя, перепрофилизированный для работы в условиях строгого противоэпидемического режима. Практически отработаны мероприятия по приему, оказанию медицинской помощи раненым и больным, поступающим из медицинских рот соединений, находящихся в очаге особо опасной инфекции (чума).

Силами центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (территориального) и противочумного отряда развернута подвижная санитарно-эпидемиологическая группа, для лабораторной диагностики особо опасных инфекций.

Специалистами Государственного научно-исследовательского института военной медицины успешно проведены испытания опытных образцов медицинского имущества (транспортировочного изоляционного бокса, портативного индивидуального автоинъектора и ингалятора).

Работу медицинского отряда специального назначения положительно оценил начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны российской Федерации генерал армии В. Герасимов.

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