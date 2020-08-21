21.08.2020 (17:35)

Стало известно полное расписание форума «Армия-2020», который пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 27 по 29 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2020». Организаторы форума предоставили полное расписание мероприятий.

27 августа

10:20-10:55 - выступления разведывательного подразделения, спортивной команды парашютистов Центрального военного округа, команды по разборке автомобиля УАЗ, роты почетного караула

11:00-11:20 - церемония открытия форума «Армия-2020»

11:00-17:00 - катание посетителей на бронетранспортере

11:30-12:20 - концерт творческих коллективов города и области

12:40 13:20 - динамический показ вооружения, военной и специальной техники

13:00-15:00 - работа полевых кухонь

10:00-16:00 - показ современной робототехники ВПК

10:00-17:00 - сдача норм ГТО, работа пункта отбора на военную службу по контракту, работа развлекательной площадки для детей

10:00-17:30 - работа «Военторга» и фуд-корта, кластеров национальной кухни.

28 августа

10:20-11:00 - выступления разведывательного подразделения, спортивной команды парашютистов Центрального военного округа, команды по разборке автомобиля УАЗ и роты почетного караула

11:00-12:30 – катание посетителей на бронетранспортере

11:30-12:20 - концерт творческих коллективов города и области

13:00-15:00 - работа полевых кухонь

10:00-16:00 - показ современной робототехники ВПК

10:00-17:00 - сдача норм ГТО, работа развлекательной площадки для детей, работа пункта отбора на военную службу по контракту

10:00-17:30 - работа «Военторг» и фуд-корта, кластеров национальной кухни

29 августа

11:00-12:20 – концерт Окружного Дома офицеров, выступление творческих коллективов города и области

12:40-13:20 – динамический показ вооружения, военной и специальной техники

13:00-15:00 - работа полевых кухонь

13:40-14:20 - выступления разведывательного подразделения, спортивной команды парашютистов ЦВО, команды по разборке автомобиля УАЗ и роты почетного караула

14:20-14:45 – церемония закрытия форума «Армия-2020»

10:00-15:00 – показ современной робототехники военного-промышленного комплекса г. Магнитогорск

10:00-17:00 - сдача норм ГТО, работа развлекательной площадки для детей, работа пункта отбора на военную службу по контракту

10:00-17:00 – «Гонка Героев»

Всего будет продемонстрировано более 150 единиц современной военной техники и 15 единиц исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. На выставке будет представлена последняя модификация танка Т-72, показан новый БТР-82А, продемонстрированы системы ПВО С-300 и С-300В, современные разведывательные комплексы «Ирония» и беспилотная авиация.

Организаторами форума спланирована доставка жителей и гостей города на полигон Свердловский. Значительно расширено количество транспорта и маршрутов. Ежедневно с 27 по 29 августа будут курсировать автобусы, украшенные символикой форума. Отправка по мере заполняемости автобусов от 32 военного городка, ТЦ Академический, штаба ЦВО №1, станция метро Ботаническая, микрорайон Солнечный, метро «Проспект Космонавтов», «Парк Маяковского».



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