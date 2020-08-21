21.08.2020 (17:31)

Постановку корабля на якорь и швартовую бочку отработал экипаж МАК «Махачкала» в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020»

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» Каспийской флотилии вышел в море для отработки одного из самых сложных этапов конкурса – постановку корабля на якорь и швартовую бочку.

В соответствии с положением о конкурсе данное упражнение оценивается по двум критериям — точность удержания курса и время выполнения маневра. На данном этапе конкурса «Кубок моря-2019» российская команда уверенно победила, справившись с задачей за 7 минут 27 секунд.

Ранее российские моряки провели тренировки на учебно-тренировочном комплексе, где отработали порядок действий при поступлении забортной воды и применении спасательных средств, а также провели стрельбы по морской и воздушной целям.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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