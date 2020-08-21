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21.08.2020 (17:27)

Российские военнослужащие в Таджикистане защитили военные объекты от условных боевиков

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику действий по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты военной инфраструктуры.

По замыслу учения, «противник» выдвинулся в район горного полигона Ляур с целью дестабилизации обстановки, захвата объектов материального обеспечения и систем связи. С получением сигнала о приближении боевиков мотострелки отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условные районы, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также проведению операции по ликвидации бандформирований.

Также военнослужащие отработали ряд тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с самоходной артиллерией. Управление подчиненными подразделениями в ходе уничтожения НВФ командиры осуществляли с помощью многофункциональных радиостанций комплекса «Азарт».

Всего в однодневном учении было задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Таджикистан , Центральный военный округ
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