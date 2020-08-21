21.08.2020 (17:22)
Отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел полную дезинфекцию Ставропольского президентского кадетского училища
В преддверии нового учебного года специалисты сводного отряда РХБ защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели полную дезинфекцию административных помещений, учебных корпусов и дорог на территории Ставропольского президентского кадетского училища.
Военнослужащие ЮВО с помощью двухавторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 5 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.
Для специальной обработки объектов и территорий в ЮВО задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.
Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.