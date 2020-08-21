21.08.2020 (17:18)

Обеспечение полевого склада горючим из магистрального нефтепровода отработали на спецучении МТО в ЮВО

Подключение к врезке магистрального нефтепровода одной из транспортных компаний с последующей подачей горючего в войска впервые отработали в ходе специального учения подразделения бригады материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО).

Трубопроводный батальон проложил полевой магистральный трубопровод ПМТП-150 до полевого склада горючего ПСГ-600. Для оборудования участка массовой выдачи топлива специалисты автомобильного батальона соединения МТО ЮВО развернули комплект КМВ-6 на шесть стояков.

Используя автомобильные средства заправки топлива АСЗСТГ специалисты МТО обеспечили подвоз горючего на военный аэродром в Волгоградской области.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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