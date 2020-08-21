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21.08.2020 (17:09)

Военные медики Каспийской флотилии организовали работу полевого медицинского пункта в условиях массового поступления условно раненых

В Дагестане на полигоне Турали-6 военнослужащие медицинских подразделений Каспийской флотилии провели заключительный этап специальных учений, организовав медицинское обеспечение батальонной тактической группы (БТГр) силами медицинской роты полка морской пехоты.

В ходе высадки сил морского десанта БТГр на побережье специалисты осуществили транспортировку медицинской группы в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и организовали взаимодействие с подразделениями морской пехоты. Затем было проведено развёртывание пункта медицинской помощи силами медицинской роты.

Далее по позициям БТГр был нанесён удар авиацией ВВС условного противника. Военные медики организовали работу медицинского пункта батальона и продемонстрировали высокий профессионализм в условиях массового поступления раненых.

К учению привлекались около 400 военнослужащих подразделений морской пехоты, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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