21.08.2020 (17:04)

Артиллеристы соединения ЮВО уничтожили условного противника при помощи РСЗО «Торнадо-Г» в Волгоградской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы соединения ЮВО уничтожили условного противника при помощи РСЗО «Торнадо-Г» в Волгоградской области

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области выполнили задачи по ведению сосредоточенного и заградительного огня из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе выполнения огневых задач подразделения вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их командным пунктам, складам с оружием, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам и колёсной техники.

Ведение огня выполнялось из реактивных систем залпового огня со спутниковой навигацией и компьютером расчёта баллистических данных для наведения боевых машин по координатам целей в автоматическом режиме. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, выполнялись огневые задачи со стрельбой на методическое разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

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