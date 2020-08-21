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21.08.2020 (16:59)

В Кабардино-Балкарии состоится торжественное открытие международного конкурса «Эльбрусское кольцо»

23 августа в 09:00 в Кабардино-Балкарии (поселок Терскол) состоится торжественное открытие международного этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020». Состязания пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В соревнованиях примут участие три команды Вооруженных Сил России и одна команда военнослужащих Узбекистана. Представители Узбекистана принимают участие в соревнованиях уже в четвертый раз.

В ходе двух первых дней соревнований военнослужащие продемонстрируют мастерство в ориентировании в горной местности, в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на скалодроме высотой около 20 м.

Всего в соревнованиях будет задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

С участниками соревнования с 12 по 21 августа с.г. проведены занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработке организации спасения в горах.

Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России. Данный вид соревнований имеет военно-прикладную направленность.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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