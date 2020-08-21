Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.08.2020 (16:50)

Мотострелки ЦВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника на учении под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника на учении в Оренбургской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили войска противника продвигающихся в направлении населенного пункта. После оценки обстановки было принято решение выдвинуть вперед маневренные группы из танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-80 и занять оборону. При развертывании в боевые порядки батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б» провела артиллерийскую подготовку. Экипажи танков и бронетранспортеров атакой с ходу уничтожили бронетехнику условных боевиков, мотострелки из автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег» отражали атаки разрозненных групп противника.

Также мотострелки при поддержке танков Т-72Б3 отработали тактику огневых засад, используя для наблюдения с воздуха беспилотники «Орлан-10».

В тактическом учении на Тоцком полигоне приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Организаторы площадки МВТФ «Армия-2020» в Екатеринбурге рассказали о принятых мерах безопасности
Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» провели пристрелку оружия под Саратовом
В Новосибирск на Международный военно-технический форум «Армия-2020» прибыла первая техника
В Кемеровской области танкисты ЦВО учились атакой с ходу громить условного противника

Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false