21.08.2020 (16:42)

На Черноморском флоте прошло специальное учение по материально-техническому обеспечению кораблей в море

На Черноморском флоте (ЧФ) прошло специальное учение по отработке практических действий по обеспечению кораблей и судов флота материальными средствами и по оказанию помощи аварийным кораблям в море.

Мероприятие прошло в морском полигоне боевой подготовки в акватории пункта базирования Черноморского флота в Севастополе.

В ходе учения противодиверсионные катера флота отразили нападение двух быстроходных лодок с диверсантами и выполнили их условное уничтожение.

Далее с морского буксира «Сергей Балк» была осуществлена подача запасов продовольствия на вертолёт Ка-27ПС без его посадки на борт судна путём применения бортовой вертолётной лебёдки. Также с борта вертолёта был спущен фельдшер-спасатель для оказания неотложной помощи условному раненому и его эвакуации на вертолёт.

Кроме того, в рамках учения были отработаны эпизоды по пополнению запасов топлива на корабль «лагом» от танкера при стоянке на якоре, по погрузке торпедного боезапаса на корабль, по пополнению запасов питьевой воды на корабль с использованием десантного катера, по охране и обороне района комплексного снабжение и расстрелу плавающей мины с ракетного катера охранения, а также по прикрытию кораблей флота в районе выполнения задач морской авиацией.

На завершающем этапе учения три рейдовых буксира из состава отряда судов обеспечения продемонстрировали навыки виртуозного управления судами и показали «вальс на воде».

Всего в ходе учения было выполнено 14 учебных эпизодов по материально-техническому обеспечению кораблей флота при их нахождении в море.

В учении были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетный катер «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Муромец», танкера, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда, вертолёты и самолёты Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Всего более 20 надводных кораблей и судов обеспечения и 5 единиц вертолётов и самолётов Черноморского флота.

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