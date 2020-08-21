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21.08.2020 (16:35)

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» в рамках дальнего похода зашел в Средиземное море

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» в ходе выполнения задач дальнего морского похода преодолел пролив Гибралтар и зашел в Средиземное море.

Корабль выполняет дальний поход из Кронштадта в Севастополь и обратно с целью штурманской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Учебный корабль «Смольный» покинул Кронштадт 7 июля и посетил Архангельск, где 26 июля принял участие в торжествах по случаю дня ВМФ. Далее корабль направился в Североморск, где принял на борт более 200 курсантов военно-морских вузов из Санкт-Петербурга и Владивостока. Из Североморска учебный корабль взял курс на Севастополь. По пути в главную военно-морскую базу Черноморского флота корабль посетит с деловым заходом греческий порт Пирей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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