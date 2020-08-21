21.08.2020 (14:34)
Участникам международного конкурса «Танковый биатлон» доведены результаты жеребьевки и распределения команд
Сегодня в подмосковном Алабине в торжественной обстановке доведены результаты жеребьевки и распределения команд, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон», по дивизионам в турнирной таблице.
Также под руководством главного судьи АрМИ-2020 состоялась сертификация судей, в ходе которой они подтверждали свою квалификацию, а по результатам ее были допущены к судейству. Всего в Армейских международных играх-2020 задействованы 32 судьи Главной судейской коллегии, представляющих все страны участницы АрМИ-2020.
Команды из 16 стран по итогам выступления в 2019 году были разделены на два дивизиона. В первый вошли сборные Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион составили Абхазия, Вьетнам, Катар, Конго, Лаос, Мьянма, Таджикистан и Южная Осетия.
По результатам жеребьёвки на синих танках в первом дивизионе выступят Белоруссия и Узбекистан, на желтых — Сербия и Казахстан, на красных — Россия и Азербайджан, на зелёных — Китай и Киргизия.
Во втором дивизионе на синих танках выступят Лаос и Мьянма, на желтых — Вьетнам и Таджикистан, на красных — Катар и Конго, на зелёных — Абхазия и Южная Осетия.
23 августа в день открытия Армейских международных игр-2020 выступят в заезде конкурса «Танковый биатлон» сборная Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Продолжат свое выступление эти сборные 29 и 30 августа. Российская сборная вступит в соревнования 25 августа. Ее соперниками по заезду станут сборные Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Вторые и третьи экипажи выступят 26 и 27 августа.
Второй дивизион вступит в борьбу 24 августа.
В состав заездов по жребию вошли: 1 заезд — Южная Осетия, Катар, Вьетнам, Мьянма. Во втором заезде встретятся сборные Абхазии, Конго, Таджикистана и Лаоса.
По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».
1 и 2 сентября пройдут полуфинальные заезды, которые выявят четыре лучшие сборные на финальные эстафеты.
Финальные эстафеты в дивизионах состоятся 4 и 5 сентября.