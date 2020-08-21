21.08.2020 (14:13)

Артисты ЦДРА выступили с концертом перед участниками специальных учений в Астраханской области

Артисты творческой бригады Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертной программой перед участниками специальных учений Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимых на территории Южного военного округа.

Концерт с участием артистов ЦДРА состоялся на полигоне в Астраханской области и стал музыкальным поздравлением военнослужащим, отличившимся в ходе специальных учений. На церемонии присутствовали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

В насыщенную программу концерта, проходившего в полевых условиях под жарким южным солнцем, вошли 20 номеров – вокальные произведения военного-патриотического и гражданского звучания, эстрадные и народные песни, а также озорные хореографические композиции.

Задала тон выступлению исполнителей динамичная композиция на музыку П.Б. Оглы и слова А. Дидурова «Как жили мы, борясь». Взволновало зрителей щемящее произведение Б. Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». А заряд бодрости и хорошего настроения они получили от «Солдатской пляски», легендарной «Смуглянки» и известной казацкой песни «Любо, братцы, любо». Под восторженные аплодисменты концерт завершила пафосная композиция «Армия России» (слова и музыка Н.Петрова). Благодарные слушатели не остались в долгу: преподнесли солисткам-девушкам букеты красивых цветов.

В плане поездки творческой бригады ЦДРА еще несколько концертов перед военными зрителями.

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