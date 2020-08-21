21.08.2020 (14:04)

Организаторы площадки МВТФ «Армия-2020» в Екатеринбурге рассказали о принятых мерах безопасности

Организаторы рассказали о принятых мерах безопасности на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Форум будет работать с 27 по 29 августа, планируется, что его посетят более 10 тыс. жителей и гостей уральской столицы.

В выполнении мероприятий форума будет задействовано более 60 сотрудников военной полиции Центрального военного округа, в том числе шесть экипажей Военной автомобильной инспекции.

На военную полицию в дни проведения форума возлагаются следующие мероприятия: организация пропускного режима на территорию Свердловского полигона, выполнение мероприятий недопущения провоза (проноса) на территорию полигона запрещенных в ввозу средств и веществ; организация и выполнение мероприятий регулирования движения транспортных средств по территории полигона, обеспечение соблюдения правил дорожного движения в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий и заторов; обеспечение правопорядка на территории полигона в том числе контроль соблюдения воинской дисциплины военнослужащими; оказание помощи представителям медицинской службы в проведении и контроле соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и проведении барьерного контроля и термометрии гостей и участников форума; организация оцепления места проведения динамических показов вооружения и военной техники, тира; выполнение мероприятий антитеррористической защищенности совместно с сотрудниками территориальных органов МВД России.

В целях выполнения указанных задач личный состав сводного отряда военной полиции будет распределен на несколько патрульных групп, на контрольно-пропуском пункте полигона будет развернута досмотровая группа, на территории полигона спланирована работа пункта барьерного контроля.

Руководство силами и средствами военной полиции осуществляет военный комендант г. Екатеринбурга подполковник Михаил Вилль.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере наполнения. Для автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

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