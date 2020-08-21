21.08.2020 (13:51)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, глава военного ведомства напомнил участникам о двух важных мероприятиях текущего месяца — Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ» и Армейских международных играх.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, в этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны.

«Запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности. Около 1,5 тыс. организаций и предприятий промышленности представят более 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники», — заявил Министр обороны.

Кроме того, предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны. На полях форума пройдут двусторонние встречи и переговоры с главами делегаций иностранных государств.

«Ожидаем представителей 92 стран. 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны», — сообщил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также отдельно остановился на проведении предстоящих Армейских международных игр. Он отметил, что в течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрироваться мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран.

«В программу игр включены 30 конкурсов. Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнём проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы «Надёжный ориентир», — добавил Министр обороны.

Переходя к тематической повестке заседания, глава военного ведомства предложил обсудить вопрос подготовки командных кадров.

«Сегодня это одна из наших приоритетных задач. Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооружёнными Силами», — заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генерального штаба, в которой созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава.

Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60 процентов которых имеют боевой опыт. Благодаря их профессионализму в учебном процессе успешно сочетаются инновационные и классические методики обучения.

В академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства. Это способствует качественной подготовке специалистов в области управления военной организацией государства.

Высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально-техническая база. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями.

В прошлом году в академии Генерального штаба воссозданы курсы повышения квалификации для командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления.

В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Министерства обороны Российской Федерации.

Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств.

«В целом в системе подготовки высших офицерских кадров заложен высокий потенциал к совершенствованию и обучению военных руководителей, готовых к решению задач в области обеспечения военной безопасности России и к защите её граждан», — отметил Министр обороны.

Следующим вопросом, вынесенным на повестку заседания, стало выполнение Плана деятельности Управления начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в части реализации майских указов Президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

«Наряду с прямым предназначением, войска РХБ защиты активно участвуют в решении различных задач мирного времени. В условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию 560 объектов в 140 населённых пунктах за пределами Российской Федерации. На территории нашей страны обработано более 260 тыс. объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров», — сообщил глава военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу добавил, что при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время по решению Президента Российской Федерации сводный отряд войск РХБ защиты принимает участие в мероприятиях по устранению загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.

Развитие войск РХБ защиты остаётся одним из важных направлений деятельности Вооружённых Сил. Они оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года этот показатель должен составить 85 процентов.

«До конца года в войска планируется поставить новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью. Практическая стрельба с применением ТОС-2 будет отработана на стратегическом учении «Кавказ-2020». Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях», — сообщил Министр обороны.

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