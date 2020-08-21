21.08.2020 (13:50)

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» провели пристрелку оружия под Саратовом

Участники международного конкурса Армейских международных игр-2020 «Мастера артиллерийского огня» из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России провели пристрелку оружия и минометов на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области.

До начала соревнований команды провели жеребьевку, на которой определилась очередность стартов экипажей и номера маршрутов. Также участники ознакомились с мерами безопасности, подготовили автомобильную технику и провели тренировки по маршрутам прохождения трассы.

Соревнования пройдут с 25 августа по 3 сентября на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

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