21.08.2020 (13:28)

В Новосибирск на Международный военно-технический форум «Армия-2020» прибыла первая техника

На военный аэродром Толмачево на Международный военно-технический форум «Армия-2020» прибыла первая техника, которую планируется задействовать на мероприятии.

«Модернизированная самоходная установка (САУ) 2С3М «Акация», реактивная система залпового огня «Град», современный образец боевой машины пехоты БМП-2 были доставлены из общевойскового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области.

Кроме этого, на форум прибудет военным эшелоном САУ «Нона-СВК» из Республики Тыва. Всего гостям международного форума будет продемонстрированно около 100 единиц военной и специальной техники», - сообщил начальник штаба 41-й общевойсковой армии генерал-майор Алексей Подивилов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске пройдет с 27 по 29 августа на базе военного аэродрома Толмачево.

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