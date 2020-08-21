21.08.2020 (13:04)

Танки стран антигитлеровской коалиции впервые покажут на форуме в Екатеринбурге

Технику и танки стран антигитлеровской коалиции, применявшиеся в годы Второй мировой войны, впервые представят гостям международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге.

В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 будут представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В число экспонатов войдут также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ». Техника представлена музейным комплексом УГМК.

Военно-патриотический парк «Патриот» Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в городе Верхняя Пышма (Свердловская обл.) предоставил для показа зенитную прожекторную станцию на базе ЗиС-5 и 76-мм дивизионную противотанковую пушку ЗиС-3.

Помимо исторической техники организаторы форума развернут статическую выставку из более чем 150 современных образцов вооружения и военной техники, стоящих на вооружении ЦВО.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере наполнения. Для автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

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