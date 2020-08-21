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21.08.2020 (12:56)

В конкурсе АрМИ-2020 «Полярная звезда» определили очередность выступления

На учебном полигоне Брестский (Белоруссия) состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Полярная звезда», в ходе которой распределялась очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Российским десантникам предстоит выступать вторыми.

Конкурс состоит из шести этапов, в ходе которых спецназовцам предстоит решать различные задачи в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

Для допуска к соревнованиям российская команда прошла медицинское обследование на базе медицинского отряда (специального назначения), развернутого на полигоне.

Состязания российских и белорусских участников конкурса «Полярная звезда» пройдут на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с 23 августа по 5 сентября.

Россию будут представлять военнослужащие отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки – победители всеармейского конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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