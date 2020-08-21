21.08.2020 (12:50)
В Кемеровской области танкисты ЦВО учились атакой с ходу громить условного противника
Военнослужащие танкового подразделения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, в рамках учения сходу уничтожили живую силу и движущуюся колонну военной техники условного противника в Кемеровской области.
По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили и передали на командный пункт координаты района дислокации условного противника.
Экипажи танков, двигаясь на скорости около 70 км/ч, сходу открыли стрельбу по колонне военной техники «противника», заблокировали движение подразделения и уничтожили бронеавтомобили в голове и хвосте колонны с расстояния от 300 до 2000 метров. После уничтожения огневых средств и военной техники условного противника танковые экипажи выполнили перегруппировку и выдвинулись в запасной район.
В тактическом учении, завершившимся в Кемеровской области, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, а также около 500 военнослужащих.
Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.