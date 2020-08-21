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21.08.2020 (12:25)

На полигоне Сосновый бор в Бурятии проведено занятие по огневой подготовке с подразделениями обеспечения соединения ВДВ из Улан-Удэ

На войсковом стрельбище полигона Сосновый бор отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ, завершилось занятие по огневой подготовке с личным составом подразделений обеспечения.

Перед выполнением упражнения контрольных стрельб, военнослужащие поэтапно отработали действия личного состава по элементам, включающим в себя изготовку к бою, смену огневой позиций, изучение основ и правил стрельбы, неполную разборку и сборку АК-74М, снаряжение магазина.

В ходе практических занятий военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям со сменой огневой позиции.

Особое внимание при проведении занятия было уделено личному составу роты вновь прибывшего пополнения.

Всего к занятиям по огневой подготовке было привлечено более 400 военнослужащих подразделений боевого, тылового и технического обеспечения соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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