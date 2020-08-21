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21.08.2020 (12:19)

На спецучении МТО ЮВО отработано пополнение запасов кораблей ЧФ в базе и назначенном районе

На специальном учении по материально-техническому обеспечению (МТО) Южного военного округа (ЮВО) отработают пополнение запасов кораблей. В пункте базирования на корабли погрузят различные боеприпасы, включая крылатые ракеты, торпеды и мины.

Для обеспечения материальными запасами в назначенном районе непосредственно в море задействуют авиацию и десантные средства.

Также на открытой воде обеспечат доставку на корабли запаса продовольствия, горюче-смазочных материалов и продовольствия. Впервые подачу пресной воды на корабль организуют с автомобильной цистерны, погруженной на десантный корабль. А для доставки топлива будет использован комплекс беспричальной заправки БЗКР-100Э.

Кроме того, водолазную команду привлекут для устранения условных неисправностей винто-рулевой группы корабля.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, задействовано около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Специальное учение МТО , Южный военный округ
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