21.08.2020 (10:59)

На полигоне Брестский в Белоруссии прошла жеребьевка команд-участниц конкурса АрМИ-2020 «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж». Во время жеребьевки распределялась очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Российские снайперы будут выступать под третьим номером.

Первый этап конкурса «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне в ночное время», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 6 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан.

До начала основного испытаний соревнований командам предстоит провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

Все участники используют вооружение (7,62 мм снайперская винтовка СВД с штатными дневным и ночным прицелом, автомат Калашникова АК-74 пистолет Макарова ПМ), предоставленное белорусской стороной и находятся в одинаковых условиях.

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