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21.08.2020 (10:34)

10 военно-медицинских организаций, а также медицинские воинские части и подразделения ЮВО, приняли участие в спецучении по медобеспечению

В специальном учении по медицинскому обеспечению приняли участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).

В едином замысле спецучения выполнили задачи по предназначению военно-клинический госпиталь военного округа и военно-морской клинический госпиталь с филиалами и медицинскими отрядами специального назначения. Также на учении задействовали три военных госпиталя с филиалами, военный санаторий «Феодосийский», центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора с территориальными подразделениями и противочумным отрядом, а также центры обеспечения медицинской техникой и имуществом.

Помимо медицинских учреждений ЮВО на спецучении задействовали органы управления медицинским обеспечением и медицинские подразделения соединений и воинских частей ВКС и ВДВ.

От военно-медицинских организаций, подчиненных Главному военно-медицинскому управлению, на учение привлечены Главный военно-клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, центральные военные клинические госпитали имени П.В.Мандрыка и А.А.Вишневского, Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова, Центр фармации и медицинской техники Министерства обороны, Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (специального назначения) Министерства обороны и Государственный научный исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС , Черноморский флот
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