21.08.2020 (10:12)

Морская авиация Черноморского флота провела учебные полёты с полевого аэродрома

Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (МА и ПВО ЧФ) выполнили учебные полёты со взлётами и посадками на полевой (запасной) аэродром.

Полёты прошли в рамках тактико-специального учения по перебазированию сил МА ЧФ на полевой аэродром.

В ходе учения фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ отработали взлёты и посадки с полевого аэродрома с выполнением полётных заданий в воздухе. Полёты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые лётчики.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

Ранее экипажи самолётов и вертолётов МА и ПВО ЧФ начали проведение тактико-специального учения по выводу сил из-под удара и перебазированию на полевой аэродром. В перебазировании на запасной аэродром кроме экипажей самолётов принимают участие экипажи вертолётов морской авиации, в том числе вертолёты Ми-8, Ка-27ПС и противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.

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