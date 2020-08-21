21.08.2020 (10:01)

В Новороссийске и Севастополе под руководством Главкома ВМФ России состоялись военно-морские учения по специальному обеспечению действий сил Флота в море

На Черноморском флоте, в Новороссийске и Севастополе, под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова проведены учения по специальным видам обеспечения действий сил флота. В ходе учений, которые проводились в течение 2-х суток, (с 19 по 21 августа) в в акваториях Новороссийска и Севастополя были отработаны задачи поисково-спасательного обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны, технического обеспечения сил флота в назначенном районе, а также обороны и защиты морского района в ходе комплексного материально-технического обеспечения группировок кораблей (пополнения запасов). Учениями лично руководил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Так во время первого этапа учений, который был проведен в Новороссийской Военно-Морской базе, Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов проверил действия черноморцев при организации поиска и спасения. условно затонувшей подводной лодки и личного состава, оказавшегося на воде, и дальнейшему оказанию помощи аварийной подводной лодке и морякам, терпящим бедствие на море. Для этого эпизода учений была привлечена одна подводная лодка, около 10 судов аварийно-спасательных работ Черноморского флота, группа медицинских специалистов, а также вертолет Ка-27пс морской авиации. Экипажем подводной лодки был выполнен самостоятельный выход из торпедного аппарата условно аварийной подводной лодки методом «свободного всплытия». Всплытие обеспечивали водолазы. После доставки на условно аварийную подводную лодку средств жизнеобеспечения и покидания ее личным составом, экипажи рейдовых спасательных катеров подняли на борт подводников, находящихся на воде, с использованием специального устройства массового подбора людей. При этом, спасательный вертолет Ка-27пс производил сброс на воду спасательных надувных плотов.

С доставленными на спасательный буксир подводниками условно аварийной подводной лодки специалистами медицинской группы были отработаны действия по оказанию хирургической и терапевтической помощи, согреванию переохлажденного личного состава, лечебной рекомпрессии.

В ходе второго этапа учений, который был проведен под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова уже в Севастополе, = силы Черноморского флота отработали противоподводно-диверсионную оборону пункта базирования, техническое обеспечение группировок сил в назначенном морском районе, а также обороны и защиты этого района в ходе пополнения запасов кораблями в море. К выполнению задач были привлечены более 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, а также вертолеты Ка-27,

Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12 морской авиации.

В акватории Севастопольской бухты, согласно плану учения дежурная группа боевых пловцов, обнаружила и произвела захват подводного диверсанта. Дежурный брандвахтенный катер провел профилактическое гранатометание с целью отражения нападения подводных диверсантов со стороны моря, после чего в море вышла минно-тральная группа Черноморского флота для контрольно-разведывательного поиска мин.

При организации обороны района комплексного материально-технического обеспечения сил флота, силы охраны района в составе четырех патрульных катеров и вертолета Ми-8 успешно отразили нападение двух быстроходных катеров условного противника. Была выполнена задача обеспечения корабельной группировки при приёме на корабли запасов продовольствия, боезапаса, дизельного топлива и масел. При этом, осуществлялось непрерывное противовоздушное и противолодочное обеспечение района.

В ходе учения в акватории Севастополя были отработаны вопросы борьбы за живучесть и поисково-спасательного обеспечения. В частности, в ходе учения дежурные силы службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота выполнили задачу по оказанию помощи условно аварийному кораблю, роль которого выполнил ракетный катер.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, давая предварительную оценку органам военного управления ВМФ и силам Черноморского флота в ходе учений, отметил, что все задачи отработаны профессионально. По единому замыслу взаимодействовали корабельные соединения, военнослужащие противоподводно-диверсионных, спасатели, подразделений и морская авиация.

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