Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.08.2020 (09:48)

На полигоне Опук Черноморского флота завершилось специальное учение по медицинскому обеспечению

Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение по медицинскому обеспечению на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

Военные медики выполнили нормативы по погрузке медицинского оборудования и совершили марш в составе подразделений в заданный район, где выполнили нормативы по развертыванию полевого медицинского пункта.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи поиска и эвакуации условно раненных военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником.

Кроме медицинских подразделений армейского корпуса ЧФ задачи по предназначению выполнили военнослужащие медицинского отряда специального назначения и военно-морского клинического госпиталя. Все силы и средства медицинского обеспечения отработали вопросы взаимодействия и эвакуацию «раненых» с переднего края ведения обороны в медицинский пункт.

Также медицинские специалисты отработали элементы оказания квалифицированной медицинской помощи с целью совершенствования практических навыков у личного состава.

Учение по медицинскому обеспечению прошло в рамках специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Корабли Черноморского флота провели учение по уничтожению подводных диверсантов в Средиземном море
Психологи Черноморского флота готовят фрегат к боевой службе в море
На полигоне Опук в Крыму подразделения МТО Черноморского флота развернули район тылового обеспечения
В Севастополе начались тренировки команд - участниц международного конкурса «Глубина-2020»

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false