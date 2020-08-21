21.08.2020 (09:48)

На полигоне Опук Черноморского флота завершилось специальное учение по медицинскому обеспечению

Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение по медицинскому обеспечению на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

Военные медики выполнили нормативы по погрузке медицинского оборудования и совершили марш в составе подразделений в заданный район, где выполнили нормативы по развертыванию полевого медицинского пункта.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи поиска и эвакуации условно раненных военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником.

Кроме медицинских подразделений армейского корпуса ЧФ задачи по предназначению выполнили военнослужащие медицинского отряда специального назначения и военно-морского клинического госпиталя. Все силы и средства медицинского обеспечения отработали вопросы взаимодействия и эвакуацию «раненых» с переднего края ведения обороны в медицинский пункт.

Также медицинские специалисты отработали элементы оказания квалифицированной медицинской помощи с целью совершенствования практических навыков у личного состава.

Учение по медицинскому обеспечению прошло в рамках специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

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