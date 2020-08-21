21.08.2020 (08:59)

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ТОФ провели воздушный бой на высотах более 20 тыс. метров

На Камчатке в рамках плана боевой подготовки лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировку по перехвату на высотах, близких к предельным, условного нарушителя воздушного пространства России. Она стала одним из этапов совершенствования экипажами навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В воздушном бое были задействованы модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из названных самолётов. Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте более 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования.

На перехват цели был поднят другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который выполнил самостоятельный поиск противника. После захвата цели лётчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. По данным объективного контроля условная цель поражена.

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