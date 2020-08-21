21.08.2020 (08:45)
Сводные спасательные отряды Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в Амурской области
В Амурском территориальном гарнизоне сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа приведены в повышенную готовность. Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье.
В соединениях и воинских частях объединения находится более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. Дежурные службы проводят круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в районах воинских частей и других ведомственных объектов.
Организовано взаимодействие с органами МЧС, службами спасения и органами местного самоуправления региона.
Основу отрядов ликвидации последствий ЧС составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей объединения ВВО.
В случае необходимости, военнослужащие общевойскового объединения округа готовы оказать помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности.