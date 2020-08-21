21.08.2020 (08:01)

Российские военные автоинспекторы на полигоне в Узбекистане демонстрируют профессиональные навыки по спасению жизни пострадавшим

Российские военные автоинспекторы, принимающие участие в состязаниях международного конкурса «Дорожный патруль-2020» на территории республики Узбекистан, продемонстрировали навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.

Российский военнослужащий под руководством опытного врача команды за несколько секунд осуществил остановку кровотечения условно пострадавшему военнослужащемуУзбекистана, применив штатный резиновый жгут. Остановка наружного артериального кровотечения из нижней конечности военнослужащего проводилась российским военным автоинспектором, до этого проходившего специальную подготовку на базе Военно-медицинской академии.

Перед применением своих навыков на конкурсе, участники состязаний не раз отрабатывали элементы наложения жгута (резинового эластичного и турникета вороткового типа) на занятиях под руководством врача команды.

В Вооруженных Силах России военные автоинспекторы обязательно проходят плановую подготовку на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург) и ее филиала (г. Москва) для оказания квалифицированной первой помощи пострадавшим во время дорожно-транспортного происшествия и спасения жизни до прибытия к месту происшествия медицинской бригады скорой помощи.

Военный врач команды подполковник медицинской службы Артур Хайруллин пояснил: «В обязательную программу обучения военных автоинспекторов входит около 40 часов подготовки на базе Военно-медицинской академии, включающей в себя практический курс, отрабатываемый в симуляционном центре (г. Москва)».

«Знания, полученные инспекторами ВАИ Вооруженных Сил России, направлены на то, чтобы при возникновении критической ситуации он смог оказать первую помощь на высоком профессиональном уровне и спасти жизнь пострадавшему», – завершил офицер.

Выполнение нормативов российскими военнослужащими по военно-медицинской подготовке проводится на специальной площадке полигона «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан в соответствии с Положением о конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр 2020 года под руководством опытных инструкторов.

Международные состязания «Дорожный патруль 2020» пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, ранее он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава команд, участвующих в конкурсе.

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