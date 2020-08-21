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21.08.2020 (07:53)

Приморье прошли тактические учения с мотострелковыми подразделениями ВВО

На общевойсковом полигоне «Сергеевский», мотострелковые, артиллерийские и специальные подразделения Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в тактическом учении с боевой стрельбой.

Военнослужащие в рамках учений провели боевую операцию по уничтожению условного противника. Усиленные танковым взводом мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими подразделениями выполнили ряд задач по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника.

Мотостелки отработали ведение обороны, а затем переход в наступление, дальнейший захват и удержание ключевой высоты. Условный противник был уничтожен из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72,  152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», 120-мм минометных комплексов «Сани», гранатометов РПГ-7В и стрелкового оружия, а также  вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В ходе учений применены новые формы и способы ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных войнах Вооруженными Силами Росссийской Федерации. На полигоне, для создания реальной боевой обстановки,  было задействовано  свыше 200 различных мишеней.

Также, поиск и обнаружение целей осуществлялось по средствам беспилотных летательных аппаратов БпЛА.

В тактическом учении приняло участие более 600 военнослужащих, и было задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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