21.08.2020 (05:51)

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2020" пройдёт в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края

Международный военно-технический форум (МВТФ) "АРМИЯ-2020", организованный военнослужащими Восточного военного округа, состоится в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края с 27 по 29 августа. Торжественное открытие мероприятия начнется в 10:00 на аэродроме «Дзёмги».

В 10 часов 27 августа в Комсомольске-на-Амуре состоится торжественное открытие выставки вооружения и военной техники.

На трёх площадках вниманию зрителей будут представлены 7 единиц военной техники, в том числе 3 летательных аппарата армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, среди которых модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++" Су-35С, а также образцы современной зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С". Также, к показу спланирована выставка оружия, снаряжения и военной экипировки.

Торгово -бытовое обеспечение форума будет представлено приготовлением и раздачей "Солдатской каши".

Кроме того, посетители смогут увидеть выступления творческих коллективов города в рамках культурно-художественной программы.

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