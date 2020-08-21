21.08.2020 (05:47)

На площадках военно-технического форума «Армия-2020» в ВВО начались первые тренировки динамического показа возможностей боевой и специальной техники

На площадках международного военно – технического форума «Армия-2020» в Восточном военном округе (ВВО), проходят первые тренировки динамического показа современных образцов вооружения и военной техники, состоящих на вооружении в соединениях и воинских частях.

В частности, на аэродроме «Центральный» в Хабаровске, при подготовке к форуму состоялись практические тренировки подразделений специального назначения, железнодорожных войск, а также экипажей танков и боевых машин пехоты по выполнению специальных приемов, в частности «Танкового вальса» и «Мазурки БМП-2».

В течение трех дней работы форума, на площадках статического показа, жители и гости города смогут ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники объединения ВВС и ПВО, соединений управления, РХБ защиты, РЭБ и инженерных войск Восточного военного округа, а также специальной техники МЧС России, и Росгвардии. Военную технику для показа привезут не только из воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, но и из соседнего Приморского края. Помимо этого, на одной из экспозиций, будет организован показ ретро техники.

Демонстрационная часть мероприятия будет представлена на 12 экспозициях с наглядным показом возможностей авиационной техники, образцов вооружения сухопутных войск, а также изделий предприятий промышленности региона.

Всего на форуме в столице Хабаровского края будет представлено свыше 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня, военные вездеходы, инженерная техника, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Вход на военно-технический форум будет свободным. При этом специалистами медицинской службы Восточном военном округе будут обеспечены меры по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.

Открытие форума состоится в 10 часов 27 августа.

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