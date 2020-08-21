21.08.2020 (05:44)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся к проведению военно-технического форума «Армия-2020»

Заместитель командира армейского корпуса Восточного военного округа генерал майор Игорь Тимофеев проверил готовность выставочной площадки на аэродроме «Пушистый» к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2020.

Форум на аэродроме «Пушистый» (остров Сахалин) и городах Курильск и Южно-Курильск (Курилы) начнется 27 августа и продлится три дня.

На трёх выставочных площадках вместе с показом современного вооружения и военной техники, зрителям форума будет представлена культурно-развлекательная программа, пройдут спортивные мероприятия, выступление творческих и художественных коллективов Сахалинской области, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, стрельбе из пневматических винтовок, преодолению полосы препятствий и перетягиванию каната. По традиции, посетителей выставки угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.

В ходе проведения мероприятий форума состоится демонстрационный пролет вертолетов армейской авиации, также своё мастерство продемонстрируют пилоты легкомоторной авиации ДОСААФ России.

О привилегиях военной службы по контракту на Сахалине, расскажут действующие военнослужащие армейского корпуса, будет развернут мобильный пункт отбора граждан, где можно подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.

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