21.08.2020 (05:41)

В Забайкалье в рамках проведения военно-технического форума ВВО состоится выставка - реконструкция событий времен войны в Афганистане

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2020" в Забайкальском крае, состоится уникальная выставка – реконструкция исторических событий времен Афганской войны. Выставка-реконструкция пройдет 29 августа в парке Победы города Чита.

Участие в мероприятии примут представители регионального военно-исторического клуба «Забайкальский фронт» совместно с военнослужащими воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.

В основе реконструкции воздушно-наземная операция «Западня», проведенная советскими войсками в Афганистане в августе 1986 года, с целью ликвидации высокопоставленных полевых командиров.

По сценарию военнослужащие подразделения советских войск осуществят захват полевого главаря, одного из бандформирований афганских моджахедов. Для поддержки отхода Советских войск, в район прибудут разведывательные подразделения и огнем из стрелкового оружия и пулеметов уничтожат противника.

В реконструкции будут использованы образцы военной формы и охолощенного оружия, как Советской армии, так и вооруженных формирований моджахедов, тех времен. Помимо этого, будет использовано значительное количество имитационных средств, дымовых шашек и сигнальных ракет.

Напомним, что военно-технический форум в Забайкальском крае состоится с 27 по 29 августа, на четырех площадках, в столице края, и впервые населенных пунктах Горный, Домна, городе Борзя.

В общей сложности в нем примут участие порядка 300 военнослужащих, и будет задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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