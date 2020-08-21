21.08.2020 (05:39)

Боевую авиацию ВКС и ВМФ, системы ПВО представят в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на аэродроме «Центральная Угловая» во Владивостоке

В пригороде Владивостока, на аэродроме «Центральная Угловая» 27, 28 и 29 августа с 11 до 15 часов по местному времени для жителей и гостей столицы Приморья будет работать выставка авиационной техники ВКС, морской авиации Тихоокеанского флота и летательных аппаратов ДОСААФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На взлетной полосе аэродрома вниманию посетителей будут представлены более 20 образцов современной техники, в том числе истребители Су-30М2, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8АМТШ, Ка-52, палубный вертолёт Ка-27, самолёты и вертолёты легкомоторной авиации ДОСААФ.

На аэродроме также будут развернуты пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», зенитно-ракетная система «Тор-М2У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационный комплекс «Каста», комплекс РЭБ «Красуха», спецтехника, в частности, аэродромный пожарный автомобиль нового поколения «Пантера».

Посетители этой площадки форума «Армия-2020» получат возможность не только осмотреть авиационную технику но и посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов.

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