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21.08.2020 (04:37)

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота осуществили вывод сил из-под удара условного противника

На Камчатке в ходе комплекса учений Тихоокеанского флота с силами в дальней морской зоне летчики отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника.

По замыслу учения существовала угроза нанесения неприятелем массированного ракетно-бомбового удара по аэродрому Елизово.

По тревоге в воздух поднялись высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38, которые осуществили вылеты в районы несения дежурства. Часть самолетов в ходе учения была перебазирована на оперативные аэродромы, где летчики выполнили подготовительные мероприятия для противодействия «противнику».

Во время отработки практических задач оценивались четкость и слаженность действий подразделений, соблюдение ими установленных нормативов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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