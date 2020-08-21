21.08.2020 (05:12)

Российские военнослужащие провели мастер-класс по практической стрельбе для своих коллег из восьми стран мира в рамках подготовки к АрМИ-2020

Российские военнослужащие провели мастер-класс по огневой подготовке и практической стрельбе методом огневого урока для своих коллег из восьми стран мира.

Тренировки и занятия для специалистов химической разведки из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик проходили на полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей, в рамках подготовки к международному конкурсу «Безопасная среда». Военнослужащие, в том числе и женщины, под руководством опытных российских наставников отработали практическую стрельбу из неудобных положений на время по целям со сменой огневой позиции в условиях городской застройки. Особенностью ведения огня стала отработка точной стрельбы с выбором наиболее опасной цели. В рамках «огневого семинара» выполнялись такие упражнения как тревога и засада, а в противогазах – разведка боем.

Стрелки вели огнь по различным целям на расстоянии до 10 до 200 метров, из новых автоматов Калашникова АК-12. На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В международном конкурсе «Безопасная среда» военнослужащим предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте, преодолеть препятствия конкурсной трассы, принять участие в практической стрельбе, осуществить поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку и пройти огненно-штурмовую полосу.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет на полигоне«Песочное» в период с 23 по 29 августа.

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