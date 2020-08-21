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21.08.2020 (01:07)

Российская команда — участница конкурса «Уверенный приём» приняла оружие и спецтехнику от белорусских коллег

Сегодня на базе  86-й бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялась церемония передачи вооружение и специальной техники сборной команде, представляющая Российскую Федерацию на конкурсе «Уверенный прием» в рамках соревнований «Армейские международные игры — 2020».  По условию конкурса,  участники состязаний выступают  на оборудовании, предоставленном страной – организатором.

Войны-связисты получили АК-74 и провели визуальный и технический осмотр командно штабной машины Р-142Н, предназначенной для обеспечения радиосвязи в КВ и УКВ диапазонах, ведения двусторонней радиосвязи с однотипными радиостанциями в любое время суток и года, как на месте, так и в движении.  Аппаратура станции способна обеспечить  связь,  как в открытом, так и в закрытом режиме.

Как отметил руководитель российской команды полковник Александр Петров, проведение этапа «Военизированная эстафета» конкурса «Уверенный приём» стало возможно благодаря тому,  что именно КШМ Р-142Н находится на вооружении многих стран мира.

После завершения церемонии передачи, российская команда и представители Республики Таджикистан посетили музей, созданный к 100-летию войск связи, расположенный на территории бригады.

В музее представлены образцы техники связи, документы, награды и личные вещи почетных солдат бригады. В его залах представлены красочные стенды, рассказывающие об общей истории войск связи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Уверенный прием
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