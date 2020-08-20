20.08.2020 (23:39)

Иностранные участники Международного кинологического конкурса «Верный друг» посетили музей истории российской военной кинологии

В музее 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации представителям иностранных делегаций рассказали об истории отечественной служебной кинологии.

По уже сложившейся традиции участники соревнований посетили легендарный племенной питомник «Красная звезда», где были выведены такие всемирно известные породы собак как Русский черный терьер, Московская сторожевая и Московский водолаз.

Сотрудники музея кинологического центра продемонстрировали гостям элементы экипировки первых служебных собак, рассказали об истории развития российской военной кинологии.

Гости музея смогли сделать фотографии исторических экспонатов, полистать первые наставления по дрессировке служебных собак. В завершении экскурсии ее участники поделились своими впечатлениями в книге для почетных гостей.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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