21.08.2020 (00:18)

ВМедА имени С.М. Кирова применит опыт подготовки команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты» в обучении курсантов и слушателей

Профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова использует опыт, полученный при подготовке команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты», в практическом обучении курсантов и слушателей. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал руководитель российской команды – заместитель начальника академии по военно-политической работе, полковник медицинской службы Владимир Лютов.

«В течение всего периода проведения Армейских международных игр основу сборной команды российских Вооружённых Сил на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» составляют выпускники, курсанты и слушатели академии, а подготовка команды ведётся под руководством опытных специалистов из числа её профессорско-преподавательского состава», - сообщил он.

Владимир Лютов подчеркнул, что на сегодняшний день учебно-материальная база Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова наиболее полно соответствует требованиям по подготовке военно-медицинских специалистов всех звеньев - от санитара до высокоспециализированного врача.

«В академии существуют центр симуляционного обучения с необходимым оборудованием, а также уникальный учебный центр полевой выучки специалистов медицинской службы, включающий в себя пункт управления и руководства, учебно-тактические поля, стадион, закрытый тир, площадки для развёртывания полевых этапов медицинской эвакуации с инфраструктурой», - отметил Владимир Лютов.

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