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21.08.2020 (06:15)

Российские автоинспекторы на полигоне в Узбекистане поставили рекорд по привидению оружия к нормальному бою

Сегодня российские военные автоинспекторы, принимающие участие в состязаниях международного конкурса «Дорожный патруль», проводят мероприятия по подготовке стрелкового оружия к применению для  использования в этапах состязания.

Осуществление выверки оружия, выданного Узбекской стороной, с помощью прицельных приспособлений и проверка соответствия его характеристик Положению о конкурсе российскими военнослужащими происходит на полигоне «Кокандский» в специально оборудованном тире под присмотром опытных тренеров.

В ходе выверки оружия российские военнослужащие активно пользовались мушководами и специальными приспособлениями. Проверка боя каждого вида оружия производилась при помощи выстрелов по специальным выверочным мишеням. Практическая стрельба проводилась из автомата АКСУ-74 и пистолета ПМ патронами калибра 5,45мм и 9мм.

Личная профессиональная выучка российских военных автоинспекторов и помощь тренеров команды позволила провести приведение оружия к нормальному бою менее чем за 40 минут, что стало рекордом во время проведения подготовительных мероприятий к конкурсу.

Международные состязания пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, ранее он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава команд участвующих в конкурсе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Дорожный патруль , Центральный военный округ
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