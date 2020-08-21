21.08.2020 (01:10)

Лётчики дальней авиации выполнили плановые полёты на самолёте Ан-12 в Мурманской области

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли плановые полёты экипажей самолётов Ан-12.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава.

В ходе выполнения полётного задания особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течении одной лётной смены было задействовано 5 единиц авиационной техники и более 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице