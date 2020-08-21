21.08.2020 (01:10)
Лётчики дальней авиации выполнили плановые полёты на самолёте Ан-12 в Мурманской области
В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли плановые полёты экипажей самолётов Ан-12.
Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава.
В ходе выполнения полётного задания особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.
На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В течении одной лётной смены было задействовано 5 единиц авиационной техники и более 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.
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