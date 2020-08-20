Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (21:56)

На территории учебного центра служебного собаководства ВС РФ прошла сводная тренировка участников Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг»

В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области состоялась первая сводная тренировка участников Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

После проведения мандатной комиссии с руководством команд-участников      и доведения требований по соблюдению требований безопасности кинологические расчеты со служебными собаками приступили к отработке упражнений на 300-метровой полосе препятствий, отработали упражнения защитной службы. На трассе «Дог-биатлона» и огневом городке конкурсанты выполнили упражнения стрельб из биатлонной винтовки БИ-7-2 и автомата АК-74М.

Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Специальное учение военно-политических органов Воздушно-десантных войск завершилось под Новороссийском
Учебно-методический сбор военно-политических органов ВДВ проходит в Краснодарском крае
Команда Китая на конкурсе «Десантный взвод» впервые выступит на российских БМД-2
На полигоне Тесницкое завершился учебно-методический сбор со снайперами Тульского гвардейского соединения ВДВ

Метки:
Верный друг , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false