20.08.2020 (21:56)

На территории учебного центра служебного собаководства ВС РФ прошла сводная тренировка участников Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг»

В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области состоялась первая сводная тренировка участников Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

После проведения мандатной комиссии с руководством команд-участников и доведения требований по соблюдению требований безопасности кинологические расчеты со служебными собаками приступили к отработке упражнений на 300-метровой полосе препятствий, отработали упражнения защитной службы. На трассе «Дог-биатлона» и огневом городке конкурсанты выполнили упражнения стрельб из биатлонной винтовки БИ-7-2 и автомата АК-74М.

Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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