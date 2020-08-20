20.08.2020 (21:49)

Специальное учение военно-политических органов Воздушно-десантных войск завершилось под Новороссийском

На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае, завершилось специальное учение с военно-политическими органами Воздушно-десантных войск, проходившее под руководством заместителя, командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майора Виктора Купчишина.

Целю проводимого учения являлись проверка готовности военно-политических органов к выполнению задач по предназначению и совершенствование практических навыков должностных лиц.

Для участия в учении были привлечены силы и средства Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, и офицеры военно-политических органов Воздушно-десантных войск дивизионного, бригадного и полкового звена.

В ходе учения отработаны вопросы управления силами и средствами военно-политической работы.

В рамках активной фазы учения, был организован показ практических действий подразделений десантно-штурмового Кубанского казачьего полка по миротворческой тематике, в рамках которого были отработаны действия подразделений по разрешению кризисной ситуации и предотвращению противоправных действий вооруженных групп в районе ответственности.

Кроме того, десантники отработали действия группы специального назначения по освобождению заложников из полевого лагеря незаконного вооруженного формирования.

Одним из основных этапов учения стало преодоление десантниками психологической полосы препятствий, которая предназначена для формирования у военнослужащих психологической устойчивости к стресс-факторам боя, включающая в себя полосу препятствий для подразделений, предназначенных для действий в горной местности.

В ходе прохождения психологической полосы десантникам преодолели ветровал, бурелом, грязевую ванну, огненную деревню, участок разрушений, бетонный коллектор, участок инженерных заграждений.

Для создания реальной картины боя были смоделированы стресс-факторы, максимально приближенные к реалиям боевой обстановки: поджог объектов полосы препятствий, задымление, стрельба холостыми боеприпасами из стрелкового оружия поверх военнослужащих, преодолевающих полосу, применение имитационных средств. Также использованы аудиозаписи с выстрелами, взрывами и другими звуковыми эффектами реального боя.

После преодоления элементов психологической полосы, специалист психологической службы провел мероприятия по снятию стресса и психического напряжения.

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